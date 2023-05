Affaire Bétadine jaune: le ministère de la santé répond à coach Hamond Chic

- Publicité-

Dans la nuit du mardi 23 mai 2023, le ministère de la Santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle de la Côte d’Ivoire a réagi à l’affaire dite de Bétadine jaune conseillée par Hamond Chic aux femmes.

Le week-end dernier, coach Hamond Chic conseillait aux femmes d’utiliser la Bétadine jaune pour leur toilette intime. Très vite elle a été recadrée par les gynécologues et sages-femmes qui l’invitent à ne pas jouer avec la santé de ses près de deux millions d’abonnés.

“Tu dis, tu es coach matrimonial, tu as mélangé les foyers des gens ici, on a rien dit. Tu dis non tu es coach en développement personnel. Que les femmes doivent laisser les yougos pour prendre les fructueux. On a laissé les yougos pour prendre les fructueux (…). Maintenant, je ne sais pas si tu es devenue sage-femme ou gynécologue, tu prescris maintenant les médicaments. Qu’est-ce que c’est ? ça suffit (…)”. avait réagi une sage-femme mardi dernier.

- Publicité-

Mais c’était sans compter sur la prompte réaction du ministère de la Santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle de la Côte d’Ivoire. Selon le message publié sur la page Facebook du ministère, il est déconseillé d’utiliser de la Bétadine pour les toilettes intimes.

« Pour vos toilettes intimes, il est conseillé d’utiliser de l’eau simple ou de l’eau avec du savon doux à PH neutre (ni alcalin, ni acide). La Bétadine jaune est un antiseptique qui s’utilise sur la peau et non sur la muqueuse. La Bétadine ne doit pas être utilisée dans les toilettes intimes parce que son PH n’est pas neutre, il est instable et alcalin », a clarifié le ministère de la santé.

A en croire le même message, l’utilisation de la bétadine expose les femmes à des écoulements vaginaux ou pertes vaginales incurables à cause de la destruction de la flore vaginale par ce produit. Mieux, ces infections peuvent évoluer vers l’atteinte des trompes et des annexes pour aboutir à une stérilité.

- Publicité-

De son côté, Hamond Chic a présenté ses excuses et a invité ses « caviars » à respecter les instruction du ministère de la santé. « Pardonnez monsieur le ministre, je ne savais pas que ça allait arriver là-bas », a-t-elle écrit en invitant ses abonnés à jeter leurs bouteilles de Bétadine.

Articles similaires