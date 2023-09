Affaire baiser forcé: Jennifer Hermoso dépose une plainte contre Luis Rubiales

- Publicité-

Deux semaines se sont écoulées depuis l’incident du baiser forcé qui a secoué l’Espagne et la capitaine de l’équipe féminine de football a décidé de porter plainte le mercredi 6 septembre contre Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football.

Le monde du football en général, et le football féminin en particulier, ont été choqués par les actions du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales. Suite à la victoire historique de l’équipe féminine espagnole en finale de la Coupe du Monde féminine le 20 août à Sydney, en Australie, Rubiales a embrassé de force la capitaine de l’équipe, Jenni Hermoso.

Lors d’une diffusion en direct depuis le vestiaire, la victime a exprimé son mécontentement face au comportement inapproprié du responsable de l’organisation du football espagnol. Quelques jours plus tard, Rubiales a abordé l’incident lors d’une assemblée générale de la fédération, présentant des excuses mais refusant de démissionner. Dans une déclaration conjointe publiée le 25 août, les 23 joueuses de l’équipe ont déclenché une grève, exigeant la démission du président de la fédération. « Aucune des joueuses qui ont signé cette lettre ne continuera à représenter l’équipe nationale si la direction actuelle demeure », ont-elles déclaré.

- Publicité-

Le lendemain de cette déclaration collective, la FIFA a engagé des poursuites disciplinaires contre Luis Rubiales, qui a ensuite été suspendu de ses fonctions pour une période initiale de 90 jours. Le journal français Le Parisien a rapporté le mercredi 6 septembre que la capitaine de l’équipe féminine a désormais déposé une plainte contre Luis Rubiales, suite à une enquête préliminaire du bureau du procureur espagnol pour des accusations d’ « agression sexuelle ».

Réactions à l’affaire

Depuis le dépôt de la plainte par Jennifer Hermoso, de nombreuses personnalités du monde du football ont exprimé leur soutien à la joueuse espagnole. Des joueurs et joueuses de renom, des entraîneurs et des responsables de clubs ont pris la parole pour condamner fermement le comportement de Rubiales et demander justice pour Hermoso. Certains ont même appelé à une réforme profonde de la gouvernance du football afin de mettre fin à ce genre d’incident.

Les organisations de défense des droits des femmes et les mouvements féministes ont également soutenu l’action de Jennifer Hermoso et ont appelé les autorités espagnoles à mener une enquête approfondie et impartiale sur cette affaire. Elles considèrent qu’il est essentiel de prendre des mesures concrètes pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris dans le milieu sportif.

- Publicité-

L’affaire du baiser forcé de Jennifer Hermoso a également remis en question l’environnement du football féminin en Espagne. Beaucoup s’interrogent sur l’avenir de ce sport dans le pays et sur la manière dont les joueuses sont traitées et respectées.

Des appels ont été lancés pour une amélioration des conditions de travail et de rémunération des joueuses, ainsi que pour une meilleure représentation féminine au sein des instances dirigeantes du football espagnol. Beaucoup estiment que le moment est venu de mettre fin aux inégalités et aux discriminations qui persistent dans ce domaine, afin de permettre au football féminin de se développer pleinement et d’atteindre son véritable potentiel.

En attendant les développements de l’affaire, Jennifer Hermoso reste un symbole de courage et de détermination pour toutes les femmes qui luttent contre les violences s3xistes. Son action a contribué à mettre en lumière les problèmes auxquels sont confrontées les femmes dans le sport et à ouvrir un débat essentiel sur le respect et l’égalité des genres.

Articles similaires