Affaire 49 soldats Ivoiriens arrêtés au Mali: Debordo Leekunfa se fait « virer » en plein concert

En plein concert au Maquis Internat situé dans la commune de Yopougon ce dimanche, le chanteur coupé-décalé Debordo Leekunfa s’est fait éjecter de la scène après avoir lancé une phrase jugée « grave » à propos de l’affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali.

Debordo accusé d’incitation à la violence

L’artiste Coupé-décalé Debordo Leekunfa n’a jamais eu sa langue dans sa poche. Très actif sur les réseaux sociaux, le chanteur connu pour ses clashs ne laisse passer aucune occasion d’opiner non seulement sur les sujets d’actualité, mais aussi de s’en prendre à certains de ses collègues artistes dont son ennemi juré Sidiki Diabaté.

Invité sur scène ce week-end pour une prestation au Maquis Internat, le Mimi national s’est une fois encore attaqué à l’artiste malien après avoir évoqué l’affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. « Libérez nos soldats ! Sidiki Diabaté, si tu es garçon, fais un concert je vais voir. Si un malien est garçon, il n’a qu’à faire un concert, on va voir clair dedans », a lancé Debordo Leekunfa en pleine prestation.

Une situation qui a automatiquement obligé le promoteur du maquis Aimé Zébié à monter sur scène pour exiger la suspension immédiate de la prestation de Debordo Leekunfa.

Répandue très vite sur la toile telle une trainée de poudre, la séquence de la vidéo de Debordo Leekunfa a suscité une avalanche de réactions. Plusieurs internautes Ivoiriens se sont insurgés contre l’acte posé par l’ancien ami de Dj Arafat, l’accusant de vouloir inciter à la violence.

Pour rappel, la relation entre le Mali et la Côte d’Ivoire est de plus en plus tendue depuis l’arrestation des 49 soldats Ivoiriens. La junte malienne accuse les autorités Ivoiriennes de vouloir déstabiliser leur pays.