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Adriana Karembeu et Aram Ohanian : la justice monégasque tranche la garde de leur fille Nina

Le tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 2 septembre 2026, une décision déterminante concernant l’organisation familiale d’Adriana Karembeu et d’Aram Ohanian. La juridiction monégasque a statué par voie d’ordonnance afin de fixer les modalités précises régissant la garde de leur fille mineure, Nina, scellant ainsi l’issue d’une procédure judiciaire suivie de près par les deux parties.

Angelo TOURÉ
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Adriana Karembeu et Aram Ohanian : la justice monégasque tranche la garde de leur fille Nina
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Dans le cadre de ce délibéré, le juge conciliateur a formellement instauré un régime de garde alternée pour l’enfant. Cette mesure s’accompagne expressément du maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, contraignant ainsi les deux parents à continuer d’assurer ensemble les décisions majeures relatives au développement et au bien-être de leur fille.

Sur la question du lieu de vie principal, la décision judiciaire stipule que la résidence habituelle de la fillette demeure fixée à Marrakech, au domicile de son père. Le magistrat a motivé cet arbitrage par la nécessité impérieuse de préserver les repères fondamentaux de l’enfant et de garantir la continuité ainsi que la stabilité de son cadre de vie quotidien.

Cet arbitrage tranche nettement avec les prétentions initiales formulées par les deux anciens conjoints, dont les requêtes antagonistes ont été rejetées. Le tribunal monégasque a ainsi écarté la demande introduite par Adriana Karembeu, qui sollicitait l’installation de la résidence de l’enfant à Monaco, tout en déboutant Aram Ohanian de sa requête visant l’obtention d’une garde exclusive.

Un cadre scolaire préservé au Maroc

La décision de justice conforte également l’ancrage éducatif local de la jeune Nina. La fillette poursuivra ainsi sa scolarité au sein de l’École américaine de Marrakech, un établissement qu’elle fréquente depuis 2021. L’ensemble des frais de scolarité afférents à ce cursus continuera d’être assumé financièrement par son père, Aram Ohanian.

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