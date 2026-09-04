Georges Fenech et Amélie Leperre-Dimeglio se séparent huit mois après leur mariage

Amélie Leperre-Dimeglio a annoncé le 3 septembre 2026 son choix de mettre un terme à son union avec Georges Fenech. C’est à travers une prise de parole accordée aux colonnes du magazine Gala que l’épouse de la personnalité publique a rendu publique cette décision de rupture, actant ainsi la fin de leur vie commune.

Cette séparation intervient moins de huit mois après la célébration civile de leur engagement mutuel. Le couple s’était en effet marié le 31 janvier 2026 au sein de la mairie du 16e arrondissement de Paris, lors d’une cérémonie officielle qui scellait devant les autorités municipales une alliance conclue au terme d’un calendrier particulièrement resserré.

L’officialisation rapide de cette idylle traduisait un emballement amoureux survenu dès la fin de l’année précédente. La demande en mariage s’était concrétisée seulement quelques jours après leur rencontre initiale intervenue au tout début du mois de décembre 2025, conduisant directement les deux conjoints à planifier leurs noces en l’espace de quelques semaines.

Georges Fenech, aujourd’hui âgé de 71 ans, demeure une figure médiatique et politique active sur le plan national. Ancien haut magistrat et ancien député élu sous l’étiquette de la droite dans le département du Rhône, il intervient désormais sur les écrans de télévision en qualité de consultant régulier sur la chaîne d’information CNews.

Une trajectoire personnelle marquée par de précédentes unions

Cette rupture marque une nouvelle épreuve sentimentale pour Georges Fenech, qui avait déjà divorcé à deux reprises avant d’épouser Amélie Leperre-Dimeglio. L’ancien parlementaire et homme de loi est par ailleurs le père de quatre fils, tous aujourd’hui parvenus à l’âge adulte, issus de ses précédentes expériences conjugales.