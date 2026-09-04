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Etats-Unis: décès de la chanteuse de jazz Cassandra Wilson à 70 ans

Figure majeure du jazz contemporain, Cassandra Wilson s’est éteinte à l’âge de 70 ans dans sa ville natale de Jackson, dans le Mississippi. Récompensée à plusieurs reprises au cours d’une carrière marquée par une voix singulière, la chanteuse laisse derrière elle une œuvre qui a profondément marqué le jazz américain.

Romaric Déguénon
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Etats-Unis: décès de la chanteuse de jazz Cassandra Wilson à 70 ans
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La chanteuse américaine de jazz Cassandra Wilson, double lauréate d’un Grammy Award, est décédée à l’âge de 70 ans. L’artiste s’est éteinte mercredi 2 septembre 2026 à Jackson, dans le Mississippi, sa ville natale. Dans un communiqué, son agent et manager Robert Torre a annoncé sa disparition, précisant qu’elle était « décédée paisiblement chez elle, entourée de sa famille, de ses proches et de son manager ».

Aucune précision n’a été communiquée concernant les causes de sa mort. Robert Torre a par ailleurs demandé que l’intimité de la famille et des proches de la chanteuse soit respectée.

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