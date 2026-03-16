Administration financière au Bénin: Wadagni renforce le contrôle des marchés publics

Dans ce schéma, les délégués affectés auprès des structures étatiques auront pour mission de suivre de près la conformité des procédures d’attribution et d’exécution des marchés, tandis que les directions départementales assureront une présence plus active dans les départements.



Cette réorganisation s’inscrit dans la logique d’amélioration de la gouvernance et de transparence dans la gestion des biens et ressources publiques. En élargissant la chaîne de contrôle, les autorités espèrent non seulement réduire les risques d’irrégularités, mais aussi renforcer la confiance dans le processus de passation des marchés, un volet clé de l’efficacité de l’action publique.



L’initiative intervient dans un contexte où la régulation et la supervision des marchés publics sont au centre des efforts de modernisation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des administrations publiques, afin de garantir une meilleure transparence et conformité aux normes en vigueur.