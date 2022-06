Accusé d’avoir quémandé de l’argent à Emma Lohoues, BB Sans Os brise enfin le silence

Invité ce samedi 4 juin sur le plateau de l’émission Accusez levez-vous de Trace FM, l’ex danseur de Dj Arafat, connu sous le nom de Bb sans os s’est finalement prononcé sur la grosse polémique dont il fait face après avoir été filmé en train de prendre de l’argent chez Emma Lohoues dans une position étrange.

Depuis quelques heures, le nom de Bb sans os fait le chou gras des réseaux sociaux. Tout a commencé suite à la publication d’une vidéo virale dans laquelle, on pouvait le voir dans une position accroupie à côté d’Emma Lohoues pendant que cette dernière trillait des billets dans son sac à main pour le lui donner lors d’une soirée.

A peine publiée, la vidéo a suscité une avalanche de réactions sur la toile. Beaucoup d’internautes se sont moqués du jeune danseur l’accusant de s’être humilié publiquement pour une femme juste à cause de l’argent. Dans la foulée, certains l’ont même qualifié de nouvel élève du père Daloa, l’homme qui avait rampé à quatre patte pour accueillir le richissime homme d’affaires malien le roi 12 12 lors de sa visite en Côte d’Ivoire.

« C’est ce que j’ai appris chez Arafat… »

Interrogé à propos des nombreuses critiques auxquelles il fait face sur la toile, l’ancien danseur d’Arafat a d’abord précisé qu’il est allé à cette soirée pour une prestation. « Je suis allé pour une prestation, je ne suis pas allé pour mendier. Avant ma prestation, je me suis humilié devant toute la foule. C’est ce que j’ai appris chez Arafat. Je n’ai rien inventé. Je copie ce que mon maitre a laissé », a-t-il lâché. « Je me suis abaissé avec le respect et l’autorité que je lui donne parce que c’est une dame, une sœur que j’ai toujours respecté. Mine de rien si on le veut ou pas, c’est une femme qui fait beaucoup pour la jeunesse », a-t-il indiqué.

Pour montrer qu’il ne regrette pas du tout son acte, Bb sans os a clairement fait savoir qu’il est prêt à s »humilier encore devant Emma Lohoues s’il trouve l’occasion. » Si je trouve l’occasion, je le referai parce que tout ce que je demande c’est le respect et elle me le donne. Elle ne me donne pas des millions. Partout où je croise Emma, elle ne sort pas l’argent pour me donner. C’est la toute première fois. J’ai fini de prester et elle était fatiguée donc la main qui demande est toujours en bas. Je suis allé vers elle, je me suis humilié », a-t-il répondu à ses détracteurs.