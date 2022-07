Accusé d’avoir dénigré son pays à la Finale de Miss Côte d’Ivoire, Bebi Philip brise enfin le silence

Au centre d’une grosse polémique pour avoir dénoncé la cherté de la vie lors de sa prestation Live à la finale du concours de beauté Miss Côte d’Ivoire 2022, le chanteur Ivoirien Bebi Philip est finalement sorti de ses gonds pour faire une mise au point.

La 34ème édition de la grande finale de Miss Côte d’Ivoire s’est déroulée dans la nuit du samedi au dimanche 03 juillet 2022 dernier. A cette occasion, l’artiste coupé-décalé Bebi Philip a été invité pour égayer le public à travers une performance Live.

Mais lors de la première partie de sa prestation, l’artiste et arrangeur a profité de son concert live pour dénoncer du haut de la tribune, la cherté de la vie qui sévit actuellement en Côte d’Ivoire, devant un grand public composé majoritairement des étrangers. « Tout est devenu cher. Le marché est cher, même porc au four a augmenté. Donc chères autorités, faites quelque chose pour soulager la population« , a déclaré Bebi Philip au cours de cette cérémonie très médiatisée.

Très vite, cet appel du chanteur à l’endroit des autorités a suscité des réactions mitigées sur la toile. En effet, plusieurs internautes ont accusé Bebi Philip d’avoir saboté le gouvernement de Ouattara, sur instigation des forces de l’opposition.

Le bon ou de mauvais moment pour communiquer ?

Des accusations face auxquelles Bebi Philip a répondu. « Merci Soeurs, Frères, Artistes, Personnalités Politiques, Religieuses, Ivoiriens et Amis de mon pays la Côte d’Ivoire pour votre soutien à mon égard via vos réseaux sociaux », a-t-il d’abord envoyé à tous ceux qui le soutiennent au milieu de cette polémique.

Et d’ajouter: « Mon travail étant de vous servir musicalement, je ne cesserai jamais de donner le meilleur de moi artistiquement à chaque fois que j’en aurai l’occasion. Même évoluant dans le registre coupé décalé, il m’arrive souvent d’évoquer, étant sur scène, certaines réalités que nous vivons en tant que citoyens, parce qu’il n’y a jamais eu de bon ou de mauvais moment pour communiquer entre peuple et dirigeants soucieux du bien-être de leur population. A tout ceux qui voudront en faire de la récupération, vous êtes lâches » a lancé le chanteur et arrangeur Ivoirien.