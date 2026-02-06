Accident de Malanville: Baobab Express apporte des précisions

La compagnie Baobab Express SA a apporté des précisions officielles sur le grave accident de la circulation survenu dans la matinée du jeudi 5 février 2026, sur l’axe Malanville–Parakou, à hauteur du quartier Bodjécali.

Dans un communiqué rendu public, l’entreprise indique que l’un de ses bus, assurant la liaison entre Malanville et Parakou, a été impliqué dans une collision avec un camion transportant du carburant.

L’accident s’est produit aux environs de 6h45, dans des circonstances qui restent à clarifier par les services compétents.

Selon la direction générale de Baobab Express, les neuf passagers présents à bord ont tous été évacués du véhicule. Ceux qui nécessitaient des soins médicaux ont été rapidement pris en charge dans un centre hospitalier, avant de regagner leur domicile.

Aucun décès n’a été enregistré parmi les passagers. En revanche, le drame a coûté la vie à un membre du personnel de la compagnie, le convoyeur du bus, décédé des suites de l’accident.

La société a exprimé sa profonde tristesse face à cette perte et adressé ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, ainsi qu’à l’ensemble de ses collaborateurs.

Baobab Express a par ailleurs salué la réactivité des services de secours, l’implication des autorités locales et la solidarité des populations ayant porté assistance aux victimes sur les lieux du sinistre.

