AC Milan veut renouer avec la victoire contre Bologne en Serie A

Bologne traverse un passage délicat : le club n’a signé qu’un seul succès en championnat depuis le 22 novembre 2025. Sous la houlette de Vincenzo Italiano, l’équipe peine à se rapprocher des places européennes et pointe désormais à dix longueurs du top 6. Sur les dix derniers rendez‑vous de Serie A, le bilan est maigre : une victoire, trois matches nuls et six défaites, ce qui appelle à une réaction immédiate ce soir au Renato Dall’Ara.

Le dernier triomphe des Rossoblù remonte au 15 janvier, quand ils s’étaient imposés 3-2 sur la pelouse du Hellas Vérone. Depuis, la série s’est alourdie avec deux revers consécutifs en championnat face à la Fiorentina (2-1) puis à Gênes (3-2) le week‑end précédent. Malgré ce contexte morose en Serie A, le club émilien a toutefois validé son ticket pour la phase finale de la Ligue Europa, une bonne note dans une saison par ailleurs compliquée.

De leur côté, les visiteurs milanais tenteront de profiter de cette fragilité. Classé deuxième derrière l’Inter, l’AC Milan débarque à Bologne en espérant prendre au minimum un point. Curieusement, les derniers affrontements entre les deux équipes en championnat ont été difficiles pour les Rossoneri, qui n’y ont obtenu qu’un nul et encaissé quatre défaites lors des récentes oppositions.

Statistiques et état de forme des Rossoneri