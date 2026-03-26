Abomey-Calavi: une structure d’accueil d’enfants atteints d’albinisme dénoncée pour irrégularités

Dans un communiqué publié ce mercredi 25 mars, les autorités ont alerté l’opinion publique sur des pratiques jugées contraires à la législation en vigueur, après la diffusion d’une vidéo relayée sur les réseaux sociaux évoquant cette organisation.



Le ministère a indiqué avoir procédé à des vérifications et relevé des irrégularités, notamment un appel aux dons non conforme à la réglementation applicable aux structures d’accueil et de prise en charge d’enfants vulnérables.

Sans préciser pour l’heure l’ensemble des manquements constatés, la communication ministérielle annonce également l’engagement de poursuites judiciaires contre les personnes impliquées dans la gestion de cette structure.



Ce signalement intervient dans un contexte où la protection des enfants vulnérables, et en particulier des enfants atteints d’albinisme, constitue une préoccupation sociale majeure au Bénin. Le cadre légal béninois encadre strictement les structures d’accueil et d’accompagnement psychosocial des enfants en situation difficile, afin de garantir leur sécurité, leur développement et le respect de leurs droits fondamentaux.

L’intervention du ministère rappelle ainsi que toute initiative de prise en charge doit être encadrée juridiquement et répondre à des critères clairs de transparence et de responsabilité.



Alors que les autorités annoncent des démarches judiciaires, les associations de défense des droits des enfants et les acteurs de la société civile estiment que le renforcement de la supervision et de l’encadrement des structures d’accueil est essentiel pour éviter les dérives et garantir la protection effective de tous les enfants, quel que soit leur profil ou leur situation médicale.