À Paris, Fructueux Gbaguidi consacre son parcours militaire par une distinction universitaire d’exception

Le chef d’état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Gbaguidi, vient de franchir une étape rare dans la trajectoire d’un haut responsable militaire africain.

Le lundi 23 mars, dans un centre de recherche du 15ᵉ arrondissement de Paris, l’officier supérieur a soutenu avec succès une thèse de doctorat, couronnant plusieurs années de travail académique.

Devant un jury international attentif et un auditoire fourni, le général a présenté, en langue anglaise, les résultats de ses recherches au cours d’un exposé d’environ trente minutes. Une démonstration de rigueur intellectuelle et de maîtrise stratégique, saluée unanimement par les membres du jury.

À l’issue des délibérations, la soutenance a été sanctionnée par la mention « Summa cum laude », la plus haute distinction universitaire, réservée aux travaux jugés remarquables tant par leur profondeur que par leur portée scientifique.

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Intitulée « Genre, protection et responsabilité dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies : un cadre global pour lutter contre l’exploitation sexuelle, les abus et la protection de l’enfance », la thèse s’inscrit dans une réflexion exigeante sur les dimensions éthiques, humaines et opérationnelles des missions internationales conduites sous l’égide des Nations Unies.