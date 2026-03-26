À l’ONU, la traite des esclaves africains reconnue comme “le crime le plus grave contre l’humanité”

Le 25 mars 2026, à l’occasion de la Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage, l’Assemblée générale a adopté une résolution proclamant la traite transatlantique des Africains et l’esclavage racialisé comme « le crime le plus grave contre l’humanité ». Porté par le Ghana, le texte a été approuvé par 123 États, tandis que trois pays — les États-Unis, Israël et l’Argentine — ont voté contre, et 52 autres se sont abstenus.

Par son ampleur et sa formulation, cette résolution marque une évolution notable dans la reconnaissance internationale des crimes liés à l’esclavage. Jusqu’ici, la traite négrière était largement condamnée comme une tragédie historique majeure, mais rarement qualifiée dans des termes aussi catégoriques à l’échelle multilatérale. Désormais, elle est explicitement placée au sommet de la hiérarchie des crimes contre l’humanité, ce qui renforce considérablement sa portée morale et politique.

Au cœur de cette initiative se trouve le Ghana, qui s’est imposé comme le principal artisan de ce texte. Le pays ouest-africain a non seulement déposé la résolution, mais aussi mené une intense mobilisation diplomatique pour rallier un large soutien, notamment auprès des États africains, caribéens et du « Sud global ». Cette stratégie a permis de constituer une majorité solide, donnant à la résolution une légitimité politique significative.

Pour Accra, cette reconnaissance dépasse largement le cadre symbolique. Elle s’inscrit dans une démarche plus large visant à ouvrir un débat international sur les responsabilités historiques, les excuses officielles et surtout les réparations. Le Ghana plaide depuis plusieurs années pour une prise en compte concrète des conséquences de l’esclavage, qu’il s’agisse des inégalités économiques persistantes ou du racisme structurel hérité de cette période. La restitution des biens culturels africains, souvent acquis dans des contextes coloniaux ou esclavagistes, figure également parmi les enjeux soulevés.

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Des réticences des pays occidentaux

Cependant, la résolution ne fait pas l’unanimité. Le vote contre des États-Unis, d’Israël et de l’Argentine, ainsi que les nombreuses abstentions, traduisent des réserves profondes. Plusieurs pays occidentaux redoutent que cette qualification de « crime le plus grave » ne serve de base à des revendications juridiques ou financières. La crainte de voir émerger des demandes de réparations massives ou des actions en justice internationales constitue l’un des principaux points de blocage.

Au-delà des considérations juridiques, ces réticences révèlent aussi des enjeux politiques et mémoriels sensibles. Reconnaître une telle qualification implique, pour certains États, d’assumer publiquement une part de responsabilité historique, ce qui peut raviver des débats internes sur le passé colonial et ses héritages. Dans ce contexte, l’abstention apparaît pour plusieurs pays comme un compromis diplomatique, permettant d’éviter une opposition frontale tout en limitant les implications du texte.

Malgré ces divergences, la résolution adoptée par l’ONU pourrait avoir des effets durables. Elle renforce d’abord les initiatives éducatives et mémorielles, en incitant les États à intégrer davantage l ისტორიographie de l’esclavage dans leurs politiques publiques. Elle contribue également à structurer un cadre moral de référence pour les débats contemporains sur la justice historique.

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