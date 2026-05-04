Bénin: promotion de plusieurs militaires à de nouveaux grades

Le Président de la République, Patrice Talon, a procédé à la nomination de plusieurs personnels des Forces armées béninoises à des grades d’officiers, à travers une série de décrets récemment signés.

Ces promotions, qui portent sur un effectif global de 34 militaires, concernent l’ensemble des composantes des Forces armées béninoises. Elles touchent aussi bien l’Armée de terre que l’Armée de l’air, la Marine nationale et la Garde nationale.

Les personnels concernés accèdent ainsi aux grades de sous-lieutenant et d’enseigne de vaisseau de deuxième classe, selon les corps d’appartenance.

Ces nominations s’inscrivent dans le cadre normal de l’évolution de carrière au sein de l’institution militaire.

Elles interviennent à l’issue des parcours de formation réglementaires et traduisent la volonté des autorités de renforcer l’encadrement des forces, dans un contexte marqué par des exigences accrues en matière de sécurité et de professionnalisation des armées.

Par ces décisions, l’État-major des Forces armées béninoises consolide son dispositif de commandement, avec l’intégration de nouveaux officiers appelés à exercer des responsabilités opérationnelles et administratives au sein des différentes unités.

Liste ddes 34 militaires promus

Armée de terre

L’Armée de terre enregistre le plus grand nombre de promotions.

Au grade de lieutenant : CAPO-CHICHI Dossou Oswald Lovich (prise d’effet : 1er avril 2024).

Au grade de médecin-lieutenant (avec deux ans de bonification)

BAGOUDOU Mouïnatou (1er octobre 2024)

BATOKO ALIDOU Naïmatou Baké (1er octobre 2024)

GALLIN Eunice Edéra (1er octobre 2024)

Au grade de sous-lieutenant

ADJALLA Monique (1er janvier 2025)

AFORA Koutché Ulrich (1er janvier 2025)

AGBOEKE Komovi Samuel (1er janvier 2025)

AKENAM SOUMANOU Roubabatou (1er janvier 2025)

AKOSSINOU Ambroise (1er janvier 2025)

ATCHIDEDJI Chègoun Esaïe (1er janvier 2025)

AYI Ayité Adolphe (1er janvier 2025)

BANI GANSE Bio Sinagbéro Arouna (1er janvier 2025)

BIO YO Igari Tabo (1er janvier 2025)

DEGBE Gnonvo Jacqueline (1er janvier 2025)

DENOU Raïmi (1er janvier 2025)

HOUNGBADJI Prince Cyrille Dieudonné (1er janvier 2025)

KOUDJEGA Espérance Solagnon (1er janvier 2025)

MENONMAKOUDJI Essènam Christelle Eunice (1er janvier 2025)

MOUSSOUHO Modukpe Bossede Josephine (1er janvier 2025)

OGOUNCHI Olindia Marielle Olaïtan (1er janvier 2025)

OROU TOKO SEIDOU Moukaïla (1er janvier 2025)

SABI-MAKO Salamata (1er janvier 2025)

SANMA Rhamane (1er janvier 2025)

KODEGNON Koomi Louis (1er avril 2025)

SEIDOU Raïmatou (1er avril 2025)

Marine nationale

Deux élèves officiers d’active sont promus au sein de la Marine.

Au grade d’enseigne de vaisseau de 1ʳᵉ classe

AGBATCHI Ilako Dolorès (1er juillet 2024)

Au grade d’enseigne de vaisseau de 2ᵉ classe

DEDELISSA Narcisse Mahukèdè (1er octobre 2024)

Garde nationale

La Garde nationale compte six nouveaux sous-lieutenants.

ABILIHOUIN Kadoké Fiacre Horace (1er octobre 2024)

CHABI SINAGAHOUE Mékalo Roseline (1er janvier 2025)

KOUAGOU Sandra Jennifer (1er janvier 2025)

N’DA N’titchouta Franck (1er janvier 2025)

SOUNON Bio Séko Malick (1er janvier 2025)

TOSSOU Clarisse Adjoa (1er janvier 2025)

Armée de l’air

Un élève officier d’active est promu au grade de sous-lieutenant au sein de l’Armée de l’air. Le décret ne précise pas son identité nominative dans le détail rendu public.

