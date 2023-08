50 Cent insatisfait: le rappeur fustige sa représentation dans le poster du film Expendables 4

Le célèbre artiste américain 50 Cent a exprimé sa frustration face à la façon dont il est représenté sur l’affiche promotionnelle du film Expendables 4.

La campagne promotionnelle du film « Expendables 4 » se poursuit avec la publication d’un ensemble d’affiches mettant en avant chaque membre de l’équipe. Curtis Jackson, connu sous le nom de scène 50 Cent, incarne le personnage d’Easy Day et pose avec fierté, équipé de matériel complet et tenant un fusil d’assaut.

Cependant, l’artiste est insatisfait de la manière dont son image a été présentée sur l’affiche. Il estime ne pas être suffisamment mis en valeur et souhaite voir une représentation plus fidèle à sa personnalité et à son image sur cette affiche promotionnelle.

« C’est quoi ce bordel, on n’avait plus d’argent ? Pourquoi ma tête n’a pas l’air d’être connectée à mon corps ? Je parie qu’ils vont donner à Sylvester Stallone un super look« , a réagi 50 Cent dans un post Instagram.

Dans la franchise, le rappeur et acteur légendaire 50 Cent fera une apparition remarquée. Connu pour ses prises de position controversées sur les réseaux sociaux, il ne dérogera pas à sa réputation de provocateur invétéré.

La sortie d’Expendables 4 est prévue pour le 22 septembre 2023 et réunira un casting composé d’anciennes et de nouvelles stars. On retrouvera les icônes Stallone et Statham aux côtés de 50 Cent, Tony Jaa et Megan Fox, pour une aventure explosive à ne pas manquer.

