« 4 fois la classe de cm2… »: ces choses que vous ignorez peut-être sur Arafat Dj

Ce vendredi 12 août 2022 marque la commémoration du troisième anniversaire de décès de la légende du coupé-décalé Arafat Dj. A l’occasion de cet évènement qui plonge le peuple Ivoirien dans des souvenirs douloureux, on vous propose de découvrir quelques informations que vous ignorez certainement sur le défunt artiste.

L’histoire retiendra qu’il a été sans doute l’artiste musicien le plus célèbre de la Côte d’Ivoire. Reconnu comme une légende du fait de son influence considérable sur la culture musicale ivoirienne, Ange Didier Houon alias Arafat Dj a su révéler le coupé-décalé à travers le monde avant d’être malheureusement arraché à l’affection de ses proches, parents, amis et fans suite a un accident de moto survenu le 12 aout 2019.

Là où tout a commencé…

Très passionné de la musique dès le bas âge, Arafat n’a pas pu évoluer dans les études. Le jeune homme qui passait tout son temps à créer les « attalakus » a finalement décroché un boulot dans l’un des plus grands maquis d’Abidjan, appelé le Shangaï. C’est là qu’il a été finalement repéré par son premier producteur du nom de Roland le binguiste.

Invité sur le plateau de l’émission Faha Faha il y a quelques années, le défunt artiste l’a confirmé tout en avouant avoir repris plusieurs fois la classe du CM2. « En classe alors que mes amis copiaient les leçons moi je copiais les attalakus de Dj Aladji Tutuya, j’ai fais la classe de cm2 4 fois, c’était une manière pour moi de dire que je voulais devenir DJ (…) j’ai volé de mes propres ailes jusqu’à ce que je croise Roland le Binguiste« , avait-il raconté.

Le roi du coupé-décalé

Après la sortie de son premier hit en hommage à DJ Jonathan, Arafat DJ est, sans conteste devenu le chanteur le plus populaire du pays. Presque tous les morceaux sortis par la suite ont rencontré un grand succès. Dans la foulé, Arafat a fait preuve d’une productivité impressionnante, qui prouve sur toute la ligne que sa source d’inspiration est intarissable.

Même après son décès, Arafat gagne beaucoup d’argent

Plus de trois ans après son décès, le roi de la chine continue d’occuper une place de choix dans le cœur de ses fans. Et si la grande mobilisation que l’on remarque chaque 12 août depuis son décès le prouve assez déjà, il faut dire que d’autres facteurs plus importants attestent de ce fait.

En effet, le Daïshi figure toujours dans le cercle restreint des artistes les mieux payés par les droits d’auteurs et droits voisins, à en croire la liste qui a été dévoilée par le Bureau Ivoirien des Droits d’Auteurs (BURIDA). Au titre des droits voisins, Arafat occupe la 2è place après le duo zouglou Yodé et Siro.