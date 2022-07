« 2 pré-ménopausées qui se font la gu€rre… » Juste Crepin tacle Emma Lohoues et Carmen Sama

Plutôt discret ces derniers jours, l’influenceur Ivoirien Juste Crepin vient de donner de ses nouvelles. Dans un post sur les réseaux sociaux, l’influenceur s’est prononcé sur les différents sujets qui ont marqué l’actualité cette semaine, tout en lançant une pique à Emma Lohoues et Carmen Sama.

C’est la nouvelle polémique qui alimente les réseaux sociaux ces derniers jours après les insultes de la blogueuse Aya Robert à l’endroit de Bleu Brigitte, la mère d’Apoutchou national. Invitée à Paris au défilé du célèbre styliste français Jean Paul Gautier, Emma Lohoues a rencontré lors de cette soirée le célèbre footballeur international brésilien qui évolue au poste d’attaquant au Paris Saint-Germain Neymar.

En effet, l’ex copine de Dj Arafat a posté dans la journée de ce jeudi 7 juillet sur ses réseaux sociaux, les photos et vidéos très coquines d’elle-même en compagnie de la star du cuir rond Neymar, avec comme légende « Tu sais déjà ce que c’est ». Il n’en fallait pas plus pour donner du grain à moudre aux internautes qui ne manquent pas de la comparer à Carmen Sama, la veuve d’Arafat avec qui le courant ne passe plus.

Alors que les réactions continuent d’affluer, l’influenceur Juste Crepin Godo est sorti de son trou pour placer également un mot. Dans un message relayé par Euloge Kuyo First, le jeune acteur du showbiz Ivoirien a sèchement taclé, les influenceuses qui font l’actualité cette semaine.

« Quand on insulte pas des mères pour des vues, c’est 2 pré-menauposées qui se font la guerre à distance à coup de « j’ai fais photo avec celui ci.. j’ai acheté ce sac à tel prix ou j’ai mangé ici.. » et on a des fans qui s’ennuient qui font des débats passionnés pour accuser les sorciers après. Seul le temps mettra chacun à sa place. Si on est trop pressé on ne va pas comprendre », a-t-il déploré.