Zinedine Zidane:  » voici l’adversaire le plus difficile que j’ai affronté »

Dans cet entretien diffusé sur la chaîne Youtube d’adidas, ce jeudi, la légende du football Zinedine Zidane a été invité à choisir l’adversaire le plus difficile qu’il ait affronté au cours de sa carrière. L’ancien international français a désigné une autre légende, en la personne de Paolo Maldini.

Depuis sa retraite bien méritée en 2006, Zinédine Zidane continue d’intervenir dans le monde du football. Il a d’ailleurs embrassé une carrière d’entraîneur, en passant plusieurs saisons sur le banc du Real Madrid. L’icône française, qui a marqué l’histoire du sport en remportant la Coupe du Monde en 1998, s’est récemment exprimée dans une rare interview avec son homologue argentin, Lionel Messi. L’occasion était un jeu de questions-réponses organisé par leurs équipementiers respectifs.

Dans cette séance peu commune, « Zizou », a révélé des détails fascinants de sa carrière et s’est prêté au jeu des confidences. Parmi les moments marquants, le champion du monde 1998 a partagé son opinion sur l’adversaire le plus redoutable qu’il ait affronté au cours de sa carrière exceptionnelle.

« Le plus dur… Bon, pas le plus dur, mais le plus difficile. Dans le sens où il était très bon, pas dans le sens méchant où il voulait te faire mal. Le plus difficile, c’était Paolo Maldini parce qu’il était très intelligent sur le terrain. Des fois, j’étais en face de lui… Il y avait (Lilian) Thuram aussi. Mais lui il était dur (rires). Quand tu l’as dans ton équipe, tu es content », a-t-il déclaré, relayé par Footmercato.

Le défenseur italien, Paolo Maldini, était connu pour être très sérieux et très intelligents sur le terrain. Il a posé des problèmes à bons nombres d’adversaires au cours de sa carrière tout aussi glorieuse.