Barça – Real Madrid: Kylian Mbappé incertain pour le Clásico, Thibaut Courtois de retour

Touché à la cuisse, Mbappé reste très incertain pour le choc face au FC Barcelone. Le Français doit passer des examens décisifs, tandis que le Real Madrid devrait récupérer son gardien Thibaut Courtois pour ce rendez-vous crucial.

Toujours au cœur de l’actualité, Kylian Mbappé traverse une période contrastée du côté du Real Madrid. Critiqué par une partie de la presse espagnole après un séjour en Italie en compagnie de l’actrice Ester Expósito, l’attaquant français n’en demeure pas moins éloigné des terrains pour des raisons médicales. Touché au tendon semi-tendineux de la jambe gauche, Mbappé a été contraint de déclarer forfait lors du succès madrilène sur la pelouse de l’Espanyol (2-0) le week-end dernier. Une absence qui alimente les incertitudes à l’approche du choc face au FC Barcelone.

Selon plusieurs sources locales, la participation du champion du monde 2018 au prochain Clásico reste en suspens. Un nouvel examen médical est prévu mercredi, déterminant pour évaluer ses chances de figurer dans le groupe appelé à se déplacer au Camp Nou. Dans ce contexte, l’entraîneur madrilène Álvaro Arbeloa pourrait toutefois compter sur une bonne nouvelle : le retour attendu de Thibaut Courtois. Le gardien belge, remis d’une blessure musculaire au quadriceps droit, devrait être opérationnel pour ce rendez-vous décisif dans la course au titre.





