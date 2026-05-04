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LDC, Arsenal: plusieurs joueurs incertains pour le choc contre l’Atlético

À la veille d’un choc décisif face à l’Atlético Madrid, Arsenal a vu plusieurs cadres manquer la séance d’entraînement, dont son capitaine Ødegaard et Kai Havertz. Une situation suivie de près, alors que le retour de Bukayo Saka constitue une note d’optimisme pour Mikel Arteta.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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LDC, Arsenal: plusieurs joueurs incertains pour le choc contre l’Atlético
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À quelques jours d’une demi-finale retour de Ligue des champions très attendue face à l’Atlético Madrid, l’entraînement de l’Arsenal a été marqué par plusieurs absences notables lundi. Le capitaine Martin Ødegaard, ainsi que Kai Havertz, Jurrien Timber et Mikel Merino n’ont pas été aperçus lors de la séance ouverte au public, alimentant les interrogations sur leur disponibilité. Après la large victoire d’Arsenal contre Fulham FC (3-0) en championnat, Mikel Arteta s’était montré plutôt confiant concernant la présence d’Ødegaard et Havertz pour la réception du club madrilène. Leur absence des terrains ce lundi jette toutefois un léger doute, même si aucune décision définitive n’a encore été annoncée.

De leur côté, Timber et Merino poursuivent leur convalescence après des blessures de longue durée. Leur retour n’est pas attendu dans l’immédiat, même si le staff londonien espère pouvoir les récupérer d’ici la fin de saison. Dans ce contexte, une éclaircie est venue de la présence de Bukayo Saka à l’entraînement. Revenu récemment à la compétition face à Fulham, l’ailier anglais poursuit sa montée en puissance au moment où Arsenal s’apprête à jouer une qualification capitale pour la finale européenne.



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