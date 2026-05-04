Cafu place Neymar au-dessus de Ronaldo et Messi sur le plan technique

Dans un entretien accordé au média Times, Cafu a encensé Neymar, qu’il juge supérieur techniquement à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à son apogée. L’ancienne gloire brésilienne croit également en un retour du numéro 10 pour la Coupe du monde 2026.

Ancien capitaine de la Seleção, Cafu n’a pas hésité à trancher dans l’éternel débat des talents offensifs. Pour la légende brésilienne, Neymar possédait, à son apogée, une palette technique supérieure à celles de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Dans un entretien accordé au Times, Cafu a encensé son compatriote : « À mon avis, Neymar était techniquement supérieur à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il a eu une carrière exceptionnelle. » Une déclaration forte, alors que le Portugais et l’Argentin dominent la scène mondiale depuis plus de quinze ans et sont régulièrement considérés comme les deux plus grands joueurs de l’histoire.

Souvent placé juste derrière ce duo dans la hiérarchie des stars de sa génération, Neymar conserve le soutien indéfectible de ses anciens pairs. Cafu se montre d’ailleurs optimiste quant à un éventuel retour au premier plan du Brésilien en vue de la Coupe du monde 2026. « Toute équipe qui dispose d’un joueur capable de faire basculer un match comme Neymar en a besoin. S’il est à son meilleur niveau, il peut clairement influencer une rencontre », a-t-il estimé.

L’ancien latéral droit rappelle toutefois que la décision finale ne dépendra pas uniquement du joueur : « Seul Carlo Ancelotti peut trancher, et seul Neymar sait s’il est prêt. » Passé notamment par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, Neymar affiche des statistiques impressionnantes avec plus de 200 buts et 150 passes décisives en club. Il demeure également le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne, avec 79 réalisations en 128 capes, preuve de son impact durable au plus haut niveau.





