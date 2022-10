Zinedine Zidane « bientôt » de retour sur un banc

Dans un entretien accordé à RMC Sport ce lundi, le technicien français Zinedine Zidane a annoncé son retour sur le banc des entraîneurs pour bientôt.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, il y a deux étés, Zinedine Zidane est prêt à revenir aux affaires. A Paris ce lundi pour l’inauguration de la nouvelle statue de cire à son effigie au Musée Grévin, le technicien français a répondu aux questions de la presse présente pour cet évènement. Interrogé par RMC Sport sur son avenir, ZZ a lâché: «Est-ce que le costume d’entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu». Relancé sur le sujet, il a ensuite confié : «bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite».

Une sacrée annonce de la part du Français, qui n’a plus entraîné depuis 2021. ZZ avait été lié à plusieurs clubs l’été dernier, notamment au PSG qui a finalement choisi Christophe Galtier pour remplacer Mauricio Pochettino. Si les clubs intéressés par l’ancien coach du Real Madrid ne devraient pas manquer, il n’est plus un secret que ce dernier vise principalement la tête de l’équipe de France. Et avec le contrat de Didier Deschamps qui arrive à échéance après le Mondial au Qatar, Zidane pourrait bien voir son rêve d’entraîner les Bleus se réaliser en cas de mauvais parcours des coéquipiers de Kylian Mbappé.

Pour rappel, Zinedine Zidane n’a digéré que le Real Madrid depuis le début de sa carrière d’entraîneur. A la tête du club Merengues, le français s’est offert l’un des plus beaux palmarès pour un entraîneur. Il a notamment remporté 3 Ligues des Champions d’affilés (2016, 2017, 2018), 2 Mondiaux des Clubs, 2 Supercoupes d’Europe, 2 Liga et 2 Supercoupes d’Espagne en seulement 209 matchs. Le champion du monde 1998 est désormais prêt pour la nouvelle étape dans son parcours de coach.