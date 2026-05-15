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Clash Mbappé – Arbeloa: José Mourinho prend position

Alors que la polémique enfle entre Álvaro Arbeloa et Kylian Mbappé au sein du Real Madrid CF, José Mourinho a livré une réaction mesurée, rappelant son lien personnel avec Arbeloa et les exigences du métier d’entraîneur.

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José Mourinho a réagi à la polémique opposant Álvaro Arbeloa et Kylian Mbappé au Real Madrid CF, un épisode qui agite le vestiaire madrilène depuis plusieurs jours. Tout est parti des déclarations de l’attaquant français, qui a contesté certains choix de composition et estimé avoir été rétrogradé dans la hiérarchie offensive du club merengue, absent lors d’une rencontre décisive face au FC Barcelone. Des propos rapidement contestés par Arbeloa, lequel a affirmé que son joueur avait mal interprété ses intentions et que les accusations étaient infondées.

Interrogé sur cette tension, Mourinho a livré une réponse mesurée, teintée d’émotion et de respect pour son ancien joueur devenu entraîneur. « Cela fait mal, parce qu’il a été l’un des joueurs qui m’ont le plus marqué humainement », a expliqué le technicien portugais. L’entraîneur de Benfica a rappelé la relation forte qui le lie à Arbeloa, qu’il a dirigé par le passé au Real Madrid. Il a souligné la continuité de ce lien malgré les années et les évolutions de carrière. « Voir un ancien joueur réussir sur un banc, c’est toujours particulier. Mais c’est aussi la réalité de ce métier », a-t-il ajouté.

Avec une pointe d’humour, Mourinho a également évoqué les difficultés du rôle d’entraîneur, glissant que ses anciens joueurs devenus techniciens « comprendraient très vite les cheveux gris que cela provoque ». Sans prendre parti frontalement, le Portugais a préféré insister sur la complexité du métier et sur le respect dû à ceux qui s’y engagent, tout en saluant le parcours déjà accompli par Arbeloa sur le banc madrilène.

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