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Coupe du monde 2026: la liste de la Tunisie

À quelques semaines de la Coupe du monde 2026, la Tunisie a dévoilé une liste marquée par la convocation du jeune Khalil Ayari, issu du Paris Saint-Germain, symbole d’un renouvellement progressif sous la direction de Sabri Lamouchi.

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Coupe du monde 2026: la liste de la Tunisie
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À l’approche de la Coupe du monde 2026, la Tunisie a officialisé sa liste de joueurs, confirmant un groupe mêlant expérience et jeunesse sous la direction de Sabri Lamouchi. Dans cette sélection très attendue, un nom retient particulièrement l’attention : celui de Khalil Ayari. Le jeune joueur, issu de la réserve du Paris Saint-Germain, va vivre sa première grande compétition internationale. Une convocation qui confirme la volonté du staff tunisien d’intégrer progressivement de nouveaux talents dans un effectif en reconstruction.

Autour de lui, plusieurs cadres bien connus seront au rendez-vous. Hannibal Mejbri, évoluant en Angleterre, incarnera l’un des moteurs du milieu de terrain, tandis que Ali Abdi apportera son expérience au sein d’un secteur défensif où Montassar Talbi aura un rôle central. Sur le plan offensif, Elias Achouri complète un groupe jugé équilibré par le staff technique. Ce choix de continuité assumée n’exclut donc pas quelques paris, à commencer par l’intégration d’Ayari, symbole d’une génération montante qui pousse pour s’imposer au plus haut niveau. Dans un groupe relevé, la Tunisie devra se mesurer au Japon, aux Pays-Bas et à la Suède. Une poule exigeante où les Aigles de Carthage devront rapidement trouver leur rythme pour espérer franchir le premier tour.

La liste de la Tunisie:




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