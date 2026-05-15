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Mondial U20 2026 (F): le Bénin avec l’Argentine et la Pologne dans le groupe A, le tirage au sort complet

Le tirage au sort de la phase de poule de la Coupe du monde féminine U20 2026 a été effectué ce vendredi en Pologne. Egalement en lice pour le Graal, le Bénin hérite du pays hôte, de l’Argentine et du Mexique dans le groupe A.

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Mondial U20 2026 (F): le Bénin avec l’Argentine et la Pologne dans le groupe A, le tirage au sort complet
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Le Bénin est désormais fixé sur son sort. Qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde féminine U20 2026 pour la première fois de leur histoire, les Amazones juniors connaissent leurs adversaires pour le tournoi mondial. Les béninoises ont hérité de la poule A, en compagnie de la Pologne (pays hôte), l’Argentine et le Mexique. Un gros défi pour la team Bénin qui va tenter de passer au moins la phase de groupe.

Les Amazones U20 vont entrer en lice le 05 septembre 2026 face au Mexique. Elles vont ensuite affronter l’Argentine le 08 septembre lors de la 2e journée avant de défier le pays hôte , la Pologne, le 11 septembre pour le compte de la 3e et dernière journée. Pour rappel, le mondial féminin U20 va se dérouler du 05 au 27 septembre 2026. À l’issue de la phase de groupes, les deux premières équipes de chaque poule, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accéderont aux huitièmes de finale.

Le tirage au sort complet:

▪️ Poule A
• Pologne
• Argentine
• Mexique
• Bénin

▪️ Poule B
• Brésil
• Tanzanie
• Canada
• Angleterre

▪️ Poule C
• France
• Corée du Sud
• Équateur
• Ghana

▪️ Poule D
• Japon
• Nouvelle-Zélande
• États-Unis
• Italie

▪️ Poule E
• Corée du Nord
• Portugal
• Costa Rica
• Colombie

▪️ Poule F
• Espagne
• Nigéria
• Nouvelle-Calédonie
• Chine

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