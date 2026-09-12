Zimbabwe : Mnangagwa réorganise plusieurs institutions et nomme un commissaire électoral

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a nommé de nouveaux responsables à la tête de plusieurs institutions publiques et commissions indépendantes, selon des décisions annoncées jeudi 11 septembre à Harare par le secrétaire en chef de la présidence et du gouvernement, Martin Rushwaya.

Parmi les changements, Sheuneni Kurasha rejoint la Commission électorale du Zimbabwe comme commissaire. La décision a été prise conformément à l’article 238 de la Constitution, selon les informations rendues publiques par l’administration présidentielle.

Emmerson Mnangagwa a également nommé Leslie Ncube à la présidence de la Commission zimbabwéenne pour le genre et Anele Ndebele à la tête de la Commission des droits de l’homme. Les deux institutions font partie des commissions indépendantes prévues par la Constitution.

Dans l’administration territoriale, Tafadzwa Muguti devient secrétaire permanent au ministère des Collectivités locales et des Travaux publics. Il occupait jusque-là les fonctions de secrétaire permanent chargé des Affaires présidentielles et de la Dévolution.

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La Commission foncière du Zimbabwe est aussi concernée par cette série de nominations. Mandivamba Rukuni en devient vice-président, tandis que Mabel Ndakaripa-Hungwe et John Basera y sont nommés commissaires.

John Basera, qui dirigeait jusqu’ici l’administration du ministère des Collectivités locales et des Travaux publics, quitte ainsi ce poste pour rejoindre la Commission foncière. Les nominations et réaffectations annoncées par Martin Rushwaya prennent effet immédiatement.