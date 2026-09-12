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Namibie : l’opposition conteste la validation de Gerson Sindano à l’ECN

Le mouvement d’opposition Affirmative Repositioning a annoncé jeudi 10 septembre son intention de saisir la Haute Cour contre la validation de Gerson Sindano comme futur président de la Commission électorale de Namibie, après un vote parlementaire marqué par le départ de plusieurs élus d’opposition.

André Kouagou Assane
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Namibie : l’opposition conteste la validation de Gerson Sindano à l’ECN
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Les minutes officielles de l’Assemblée nationale du 8 septembre confirment que la motion portant sur la nomination de Gerson Sindano à la présidence de l’ECN, ainsi que celles d’Emmerentia Leonard et Julieta Diva Ferreira comme membres de la commission, a été approuvée par 49 voix, sans vote contre ni abstention.

L’agence NAMPA rapporte que les députés d’opposition ont quitté l’hémicycle avant le vote, à l’exception de Nico Somaeb, élu de l’United Democratic Front. Le quorum de 49 membres a néanmoins été atteint et tous les votants présents se sont prononcés en faveur de la motion.

Affirmative Repositioning conteste la régularité du processus et affirme que certaines dispositions de la Constitution et de la loi électorale n’auraient pas été respectées. Le parti a aussi soulevé la question du parcours politique antérieur de Sindano, présenté par ses opposants comme un ancien assistant d’un responsable de la Swapo.

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Le Popular Democratic Movement a également critiqué la procédure de vote. Son dirigeant McHenry Venaani a notamment mis en cause l’absence, selon lui, de certaines formalités parlementaires et a évoqué la possibilité d’un recours judiciaire.

Gerson Sindano n’est pas encore formellement installé à la tête de l’ECN. Selon The Namibian, la validation de l’Assemblée doit encore être suivie de sa nomination par la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah.

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