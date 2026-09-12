Palais de la Marina: Romuald Wadagni reçoit le bureau de l’Assemblée nationale conduit par Joseph Djogbénou

Le président de la République, Romuald Wadagni, a reçu en audience au Palais de la Marina, ce vendredi 11 septembre 2026, le bureau de l’Assemblée nationale conduit par son président, le professeur Joseph Djogbénou.

Présentée sous le sceau d’une visite de courtoisie, cette entrevue au sommet a offert l’occasion aux responsables de l’institution parlementaire de dresser le bilan des activités législatives récentes et d’échanger directement avec le chef de l’État sur les grands dossiers d’intérêt national et international.

​Au terme des échanges, Joseph Djogbénou a tenu à saluer la dynamique des réformes engagées par l’exécutif ainsi que l’impact des interventions gouvernementales au profit des communautés locales.

L’entretien a également porté sur la préparation de la prochaine session ordinaire du Parlement, qui sera principalement consacrée à l’examen et à l’adoption du projet de loi de finances pour l’exercice 2027. Dans cette optique, le titulaire du perchoir a rappelé la portée stratégique du vote du budget de l’Assemblée nationale, une démarche conçue pour doter le gouvernement des leviers financiers indispensables à la réalisation de sa feuille de route tout en garantissant au pouvoir législatif les moyens d’exercer pleinement ses missions de contrôle et d’accompagnement de l’action publique.

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​Dialogue républicain et unité de l’État

​Insistant sur l’impératif d’un dialogue fluide et permanent entre les différentes institutions républicaines, Joseph Djogbénou a rappelé la primauté de l’unité de l’État par-delà la séparation des compétences. Selon le président du Parlement, les gouvernants partagent la responsabilité commune de se concerter autour des priorités fondamentales, en particulier le vivre-ensemble, la réduction des vulnérabilités sociales et la satisfaction des besoins des jeunes et des femmes.

Saluant la qualité d’écoute du chef de l’État à la veille d’échéances institutionnelles déterminantes, la représentation parlementaire a réaffirmé sa disponibilité totale à s’engager sur les grands chantiers de la Nation dans un esprit d’étroite coopération institutionnelle.