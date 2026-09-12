Tanzanie : Samia Suluhu suspend ses activités officielles pendant 90 jours

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a suspendu ses activités officielles pendant 90 jours à compter du 7 septembre après la mort de son époux, Hafidh Ameir Hassan, tout en restant cheffe de l’État, selon une communication attribuée au secrétaire en chef du gouvernement, Moses Kusiluka.

Pendant cette période de deuil, le vice-président Deogratius Ndejembi et le Premier ministre Mwigulu Nchemba sont chargés d’assurer la continuité des affaires gouvernementales conformément aux règles en vigueur. Les autorités ont précisé que ce congé ne constitue pas une démission de la présidente.

La mesure a pris effet le jour du décès de Hafidh Ameir Hassan, mort le 7 septembre alors qu’il recevait des soins à l’Emilio Mzena Memorial Hospital de Zanzibar pour une affection cardiaque. Il a été inhumé le même jour à Kizimkazi, dans le sud d’Unguja.

Le vice-président Ndejembi avait annoncé le décès au nom des autorités tanzaniennes. Plusieurs dirigeants de la région ont ensuite adressé leurs condoléances à Samia Suluhu Hassan et à la Tanzanie.

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Moses Kusiluka a indiqué dans sa déclaration du 8 septembre que les autorités compétentes communiqueraient de nouvelles informations si nécessaire pendant la période de congé.