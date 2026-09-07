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Tanzanie : Hafidh Ameir Hassan, époux de Samia Suluhu, est mort à Zanzibar

Hafidh Ameir Hassan, époux de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, est mort ce lundi 7 septembre 2026 à Zanzibar. Le vice-président Deogratius Ndejembi a annoncé son décès, survenu vers 8 heures à l’Emilio Mzena Memorial Hospital, où il recevait des soins pour une affection cardiaque.

Geraud Antonio
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Société
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Tanzanie : Hafidh Ameir Hassan, époux de Samia Suluhu, est mort à Zanzibar
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Les préparatifs des obsèques ont commencé à Kizimkazi, dans l’archipel de Zanzibar. Le vice-président a présenté ses condoléances à la cheffe de l’État, à sa famille, à ses proches et à la population tanzanienne.

Hafidh Ameir Hassan était resté largement en retrait de la vie politique publique pendant l’ascension de son épouse. Le site officiel de la présidence tanzanienne présente Samia Suluhu Hassan comme mariée à Hafidh Ameir et mère de quatre enfants, trois garçons et une fille.

Samia Suluhu Hassan est devenue présidente en mars 2021 après la mort de John Magufuli, devenant la première femme à diriger la Tanzanie. Son époux occupait depuis lors le rôle protocolaire de premier gentleman, sans exercer de fonction gouvernementale.

Le président kényan William Ruto a également adressé ses condoléances à Samia Suluhu Hassan et à sa famille, en exprimant la solidarité du Kenya avec la Tanzanie.

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