Côte d’Ivoire : l’ancien président Patrice Talon attendu pour une mission de facilitation au sein de l’Église du christianisme céleste

​L’ancien président de la République du Bénin, Patrice Talon, est attendu en Côte d’Ivoire à compter du jeudi 24 septembre 2026. Il y effectuera un séjour dans le cadre de sa mission de facilitateur pour l’unité au sein de l’Église du christianisme céleste.

​Selon une note d’information émanant du diocèse de Côte d’Ivoire de ladite église, l’ancien chef de l’État se déplacera en compagnie du Conseil supérieur de mise en œuvre (Csmo). Le point d’orgue de cette visite sera marqué par une grande rencontre fraternelle avec les chrétiens célestes de Côte d’Ivoire, planifiée pour le samedi 26 septembre 2026.

Cette initiative vise à consolider les liens et à favoriser l’unité entre les différentes composantes de la communauté ecclésiale, placée sous le signe de la paix, de la fraternité et de la communion.

​Mobilisation générale des responsables ecclésiaux

​À travers une note signée par le responsable diocésain, les Chefs de Districts, Chefs de Régions et Chargés de Paroisses ont reçu pour instruction de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une forte mobilisation des fidèles.

Les autorités religieuses locales considèrent ce rendez-vous comme un jalon capital pour la communauté.

​Cette mission en terre ivoirienne intervient dans la continuité des actions menées par le facilitateur, s’inscrivant directement dans la foulée de son déplacement en France le 29 août dernier, où il avait déjà échangé avec des responsables et des fidèles de l’Église du christianisme céleste.