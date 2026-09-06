Congo : une nouvelle pénurie de carburant affecte Brazzaville

Brazzaville connaît une nouvelle pénurie de carburant depuis le début de septembre. Les difficultés de ravitaillement provoquent des files d’attente devant les stations-service de la capitale congolaise et compliquent l’activité des chauffeurs de taxi.

Le manque de gasoil a précédé celui de super, relève L’Horizon Africain dans son édition du 5 septembre. Le journal indiquait samedi que la plupart des stations de la ville attendaient encore des livraisons pour reprendre la vente.

Cette attente se répercute sur le coût des déplacements. Dans un reportage de Loïcia Martial diffusé par RFI le 6 septembre, un conducteur de taxi-moto, Junior, dit acheter son essence à 3 000 francs CFA le litre auprès de revendeurs. Il explique facturer désormais certaines courses entre 1 500 et 2 000 francs CFA, contre 500 francs auparavant. Ces montants correspondent à son témoignage, et non à un nouveau tarif officiel.

Une source au ministère des Hydrocarbures citée dans ce reportage attribue la pénurie à une panne de l’unité de production de super de la Congolaise de raffinage (Coraf). Elle évoque également le coût élevé des carburants raffinés importés. Cette explication est rapportée sous couvert d’anonymat.

Des difficultés d’approvisionnement récurrentes

Les ruptures de carburant ont déjà fait l’objet d’un diagnostic du Fonds monétaire international. Dans un rapport consacré au Congo en 2024, l’institution estimait que la Coraf couvrait en moyenne les deux tiers des besoins nationaux en produits pétroliers raffinés, le complément nécessitant des importations.

Le FMI relevait alors que le vieillissement des installations et le manque d’investissements empêchaient la raffinerie de maintenir des livraisons régulières. Il décrivait une succession de pénuries et de hausses ponctuelles des importations, effectuées à un coût élevé.