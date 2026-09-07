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Bénin: un réseau de voleurs de bétail démantelé dans le Borgou par la Police républicaine

La Police républicaine a mené un coup de filet fructueux dans le département du Borgou en mettant hors d’état de nuire un réseau spécialisé dans le vol de bétail.

Edouard Djogbénou
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Société
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L’intervention s’est déroulée en fin de semaine écoulée, à la suite de l’interpellation d’un premier suspect conduit au commissariat de l’arrondissement de Tchaourou, le vendredi 4 septembre 2026 aux environs de 15 heures, pour le vol de deux bœufs au préjudice d’un habitant de la localité.

​Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause est passé aux aveux et a permis d’identifier trois complices. Les investigations menées tambour battant ont conduit à l’arrestation de deux autres membres de la bande.

Soumis à leur tour à l’interrogatoire, ces derniers ont reconnu appartenir à un réseau structuré opérant dans plusieurs arrondissements de la commune de Tchaourou, tout en désignant un individu comme le receleur attitré de leurs forfaitures.

​Une comparution imminente au parquet et des recherches en cours

​Au terme de cette opération, trois présumés voleurs se trouvent actuellement entre les mains des forces de l’ordre. Ils devront répondre de leurs actes devant le procureur de la République ce mardi 8 septembre 2026.

​Pendant ce temps, les investigations se poursuivent activement pour retrouver le quatrième membre de la bande ainsi que le receleur présumé, qui font l’objet d’une traque menée par la police.

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