Zidane: « Ronaldinho était fort techniquement mais ce joueur est plus doué que lui »

Zinedine Zidane, figure éminente du football, a levé le voile sur le nom du joueur qui a le plus captivé son attention sur le plan technique tout au long de sa carrière extraordinaire en tant que professionnel du ballon rond. Pourtant, ne vous méprenez pas, l’ancien maestro du Real Madrid n’a pas jeté son évolution sur le magnifique meneur de jeu brésilien Ronaldinho, un maître incontesté dans son domaine.

À maintes reprises, Zinedine Zidane a eu l’opportunité d’affronter Ronaldinho, que ce soit sous le maillot de l’équipe de France ou du Real Madrid. Le lauréat du Ballon d’Or 1998 a sans détour souligné les compétences extraordinaires du Brésilien, mais il a opté pour un choix inattendu en dévoilant que son ancien collaborateur chez les Bleus, avec qui il a soulevé la Coupe du Monde en 1998, est celui qui l’a le plus impressionné sur le plan technique. « Ronaldinho est un joueur hors du commun, mais Thierry Henry est probablement le footballeur techniquement le plus doué à avoir pratiqué ce beau jeu », a confié Zidane lors d’une interview.

Thierry Henry a gravé son nom en lettres d’or dans l’histoire de la Premier League, en particulier lors de l’époque glorieuse des Invincibles d’Arsenal. L’ancien buteur, qui a arboré les couleurs du Barça et de l’AS Monaco, a inscrit pas moins de 360 ​​buts au cours de sa carrière, dont 175 en Premier League, 50 en Ligue des Champions, 35 en Liga et 20 en Ligue 1, pour n’en citer que quelques-uns. Son style de jeu gracieux et sa capacité à influencer le cours d’une partie avec une variété de talents techniques ont indéniablement captivé même un talent légendaire comme Zidane.

