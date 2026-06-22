Mondial 2026: l’Égypte devient le quatrième pays africain à remporter un match

Menés au score, les Pharaons ont renversé la situation pour s’imposer 3-1 à Vancouver lors de la 2e journée du groupe G. Un succès qui permet à l’Égypte de rejoindre la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Maroc parmi les nations africaines déjà victorieuses dans la compétition.

L’Égypte est devenue, lundi matin, le quatrième pays africain à signer une victoire lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, actuellement en cours. Menés au score, les Pharaons ont su inverser la tendance pour s’imposer face à la Nouvelle-Zélande (3-1), à l’occasion de leur deuxième sortie dans le groupe G. Des réalisations de Mostafa Ziko, Mohamed Salah et Trezeguet ont permis aux Égyptiens de décrocher trois points précieux au BC Place de Vancouver. Lors de leur entrée en lice, les hommes de l’Égypte avaient auparavant partagé les points avec la Belgique (1-1), quelques jours plus tôt.

Trois autres nations africaines avaient déjà goûté à la victoire dans ce tournoi : la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Maroc. La Côte d’Ivoire avait été la première sélection africaine à s’imposer dans cette Coupe du monde, en dominant l’Équateur (1-0). Le Ghana avait suivi en prenant le dessus sur le Panama (1-0), avant que le Maroc ne confirme la dynamique en battant l’Écosse (1-0). Dans le même temps, le Sénégal, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, l’Algérie, l’Afrique du Sud et la Tunisie n’ont pas encore décroché de succès dans la compétition.