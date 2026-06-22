CDM 2026: «combien de fois est-ce arrivé ? », Michael Owen voit Ronaldo rattraper Messi

Après le match nul du Portugal face à la République démocratique du Congo (1-1), Michael Owen a pris la défense de Cristiano Ronaldo, espérant un sursaut de la star portugaise lors de la suite du tournoi, malgré une entrée en matière jugée décevante.

L’ancien attaquant de l’Angleterre, Michael Owen, a choisi de ne pas critiquer Cristiano Ronaldo, préférant afficher son soutien à la star portugaise et espérer un retour au plus haut niveau lors de la Coupe du monde actuellement en cours. Cristiano Ronaldo a essuyé de vives critiques après le match nul du Portugal face à la République démocratique du Congo (1-1), lors de la première journée du groupe K, le 17 juin. Un résultat d’autant plus commenté que, la veille, Lionel Messi avait signé un triplé avec l’Argentine lors de la victoire face à l’Algérie.

Ancien cadre des grandes heures de l’Angleterre en Coupe du monde, Michael Owen reste toutefois confiant quant à la capacité de l’ex-joueur de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus à retrouver rapidement son efficacité offensive. Dans sa chronique pour le Daily Mail, il a déclaré : « La situation de Cristiano Ronaldo n’a pas été arrangée par le triplé de Lionel Messi la veille du match du Portugal, mais je refuse de cautionner les critiques qui lui sont adressées. Combien de fois a-t-il été dans ce type de situation avant de faire taire ses détracteurs dès le match suivant ? Si vous choisissez d’aligner Ronaldo, vous devez accepter son rôle. Je ne serais pas surpris qu’il réponde par un triplé contre l’Ouzbékistan. »

Reste que les statistiques de l’attaquant portugais lors de cette entrée en lice interrogent. À 41 ans, il n’a pas trouvé le cadre sur ses trois tentatives et a globalement peiné à peser sur la rencontre. Une performance qui prolonge une série inhabituelle : dix matchs consécutifs en tournoi majeur sans inscrire le moindre but.