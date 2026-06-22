Saison 2026-2027 des interclubs CAF: calendrier fixé, SOBEMAP et Coton FC fixés sur leur feuille de route

La Confédération africaine de football a dévoilé le calendrier complet de la saison 2026-2027 des compétitions interclubs, fixant les grandes étapes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Les clubs engagés connaissent désormais leur feuille de route, notamment les représentants béninois SOBEMAP FC et Coton FC, attendus sur la scène continentale.

La Confédération africaine de football (CAF) a levé le voile sur l’organisation de la saison 2026-2027 de ses compétitions interclubs. Réunie le 19 juin dernier, la Commission des compétitions a arrêté le calendrier complet de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, offrant ainsi une visibilité claire aux clubs engagés à travers le continent. La nouvelle campagne débutera dès le mois de septembre 2026 avec les tours préliminaires, avant de s’étendre jusqu’au printemps 2027 pour les phases finales.

Comme lors des précédentes éditions, les premières oppositions se joueront sur deux manches. Le premier tour est programmé début septembre, suivi du deuxième tour en octobre, qui permettra de compléter le tableau des phases de groupes. Les choses sérieuses débuteront ensuite en novembre 2026 avec la phase de groupes, qui s’étalera jusqu’à la fin du mois de janvier 2027. Six journées rythmeront cette étape clé, décisive pour la qualification vers la phase à élimination directe. Le printemps 2027 sera quant à lui consacré aux rencontres couperet. Les quarts de finale se disputeront entre fin février et début mars, avant des demi-finales programmées en avril. La grande finale est attendue entre le 9 et le 31 mai 2027, selon les différentes compétitions.

Le Bénin représenté par SOBEMAP FC et Coton FC

Sur le plan béninois, deux clubs auront la responsabilité de porter les couleurs nationales sur la scène continentale. Champion en titre, le SOBEMAP FC découvrira pour la première fois les exigences de la Ligue des champions africaine. Une grande première historique pour le club, qui s’apprête à entrer dans une nouvelle dimension.

De son côté, le Coton FC poursuivra son apprentissage continental avec une cinquième participation aux compétitions interclubs de la CAF, dont une deuxième en Coupe de la Confédération. Fort de son expérience récente, le club ambitionnera de franchir un nouveau cap.





