Zendaya et Tom Holland se sont mariés en secret

Zendaya et Tom Holland seraient mariés, a assuré le styliste de l’actrice, Law Roach, lors des Actor Awards 2026 : selon ses déclarations au micro d’Access Hollywood le dimanche 1er mars, « le mariage a déjà eu lieu » et « vous l’avez raté », ajoutant en riant « c’est tout à fait vrai ». L’information, relayée par People, souligne une volonté de discrétion autour d’une relation suivie depuis plusieurs années.

Zendaya et Tom Holland seraient mariés, a assuré le styliste de l’actrice, Law Roach, lors des Actor Awards 2026 : selon ses déclarations au micro d’Access Hollywood le dimanche 1er mars, « le mariage a déjà eu lieu » et « vous l’avez raté », ajoutant en riant « c’est tout à fait vrai ». L’information, relayée par People, souligne une volonté de discrétion autour d’une relation suivie depuis plusieurs années.

Sur le tapis rouge, Law Roach a lâché cette confidence qui a aussitôt été reprise par les médias anglophones. People indique avoir contacté les représentants des deux stars après ces révélations ; le magazine rappelle par ailleurs que la relation entre les deux acteurs avait déjà pris un tournant sérieux l’année précédente.

Les premières rumeurs de fiançailles avaient circulé lors des Golden Globes 2025, lorsque Zendaya avait été aperçue portant une bague en diamant à l’annulaire gauche. Le site TMZ avait ensuite confirmé une demande en mariage en citant des sources proches du couple, et People rapportait qu’une source affirmait que Tom Holland « a toujours été fou d’elle » et souhaitait depuis longtemps faire sa demande.

Publicité

Un couple discret et une relation suivie depuis 2016

Leur histoire remonte au tournage de Spider-Man : Homecoming en 2016. Longtemps restés discrets, Zendaya et Tom Holland avaient officialisé leur idylle en 2021 après la publication de photos volées. Depuis, chacun des deux artistes a exprimé publiquement son attachement à la préservation de la vie privée du couple.

Dans un entretien accordé à GQ, Tom Holland évoquait les limites de la célébrité sur la vie privée en déclarant notamment que « l’un des inconvénients de notre célébrité, c’est que nous n’avons plus vraiment le contrôle de notre vie privée… ». Zendaya, de son côté, a souvent souligné la nécessité de protéger leur relation et d’en préserver la quiétude.

En septembre 2025, l’acteur avait par ailleurs corrigé un journaliste qui parlait de « petite amie », rectifiant d’un simple mot : « fiancée ». Ce choix de vocabulaire avait été interprété par plusieurs médias comme une confirmation supplémentaire d’un engagement officiel.

Publicité