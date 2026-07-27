Zazie visée par une fausse allégation politique, elle dépose plainte pour usurpation d’identité

La chanteuse, connue pour sa carrière solo et son rôle de personnalité médiatique — notamment comme coach dans l’émission The Voice sur TF1 — a utilisé la plateforme X (anciennement Twitter) pour contester la viralité de publications attribuant des prises de position politiques qui, selon elle, sont fabriquées ou déformées.

Dans sa publication, Zazie a qualifié les messages en circulation d' »atteinte à [son] image » et d' »usurpation de [son] identité » et a précisé avoir engagé des démarches judiciaires. Elle a par ailleurs remercié les personnes qui l’ont alertée du phénomène et salué la « bienveillance » de ses interlocuteurs.

Usurpation d’identité et dépôt de plainte

Le message relayé par l’artiste sur X se lit ainsi : « Bonsoir, Depuis quelques jours, des posts circulent sur internet, m’attribuant des propos que je n’ai jamais tenus. Il s’agit a minima d’une atteinte à mon image et d’une usurpation de mon identité. J’ai donc décidé de déposer plainte pénalement. Merci à celles et ceux qui (m)’ont avertie. » Cette intervention vise à couper court aux rumeurs et à constituer une trace publique de sa contestation.

La publication de Zazie a rapidement suscité des réactions en ligne, entre soutiens d’internautes et relances médiatiques, témoignant de la rapidité de diffusion des contenus sur les plateformes sociales et du recours de plus en plus fréquent aux procédures judiciaires par des personnalités publiques pour faire valoir leurs droits.

Le recours au dépôt de plainte pour usurpation d’identité correspond, en droit, à la volonté de faire reconnaître l’authenticité des propos et de sanctionner la création ou l’attribution frauduleuse d’énoncés à une personne physique. Zazie a indiqué avoir choisi cette voie pour protéger son image et son intégrité morale face à la circulation des messages litigieux.

Ce nouvel épisode intervient quelques jours après un entretien médiatique consacré à la genèse du titre mythique « Allumer le feu » de Johnny Hallyday, auquel la parolière est liée, et alors que l’artiste demeure régulièrement citée pour ses prises de position politiques publiques antérieures.

Dans des interviews antérieures, Zazie s’est déjà exprimée sur ses convictions : dans un entretien accordé à Libération en 2022, elle évoquait notamment son traumatisme lié au second tour de l’élection présidentielle de 2002 et, lors de la dernière présidentielle, elle avait reconnu avoir glissé « deux bulletins Macron » dans l’urne, exprimant sa crainte face à la montée des extrêmes. Elle s’est aussi dite favorable à certains candidats écologistes, estimant qu’ils s’intéressent aux problèmes concrets des citoyens.