Patrick Bruel : Sarah Guetta le défend et dénonce « un acharnement »

Sarah Guetta , coiffeuse attitrée de Patrick Bruel, est intervenue publiquement pour défendre l’artiste après les accusations de viol et d’agressions sexuelles qui pèsent sur lui ; lors de son passage dans l’émission Nuit Blanche à Tel Aviv, elle a dénoncé un « acharnement » médiatique tandis que Patrick Bruel a répliqué sur Instagram en répétant sa contestation des faits et en invoquant la présomption d’innocence.

Patrick Bruel, né le 14 mai 1959 à Tlemcen (Algérie française), est une figure majeure de la scène culturelle française, à la fois chanteur et comédien. Sa carrière a connu un pic de popularité lors de la « Bruelmania » des années 1990. Il est également connu pour son activité de joueur de poker professionnel et est père de deux enfants issus de son précédent mariage avec l’écrivaine Amanda Sthers.

Les accusations de viols et d’agressions sexuelles ont conduit plusieurs personnalités à s’exprimer. Parmi elles, Sarah Guetta, présentée comme « coiffeuse de nombreuses personnalités du cinéma et de la chanson, et coiffeuse attitrée de Patrick Bruel depuis de nombreuses années », a relaté leur récente échange et a pris la parole en sa faveur.

Prises de parole publiques et déclarations

Invitée de l’émission, Sarah Guetta a affirmé être « peinée pour lui » et est revenue sur les grandes années de l’artiste : « Il a quand même été une idole dans ces années où on l’accuse et il a même été un objet de séduction. Bruelmania, ce qu’on appelait à l’époque ! Là, de cette même joie en découle un drame et un acharnement. On n’a jamais parlé d’autres personnes de cette façon-là« , a-t-elle déclaré.

Sur l’ampleur prise par l’affaire dans l’espace public et sur les réseaux sociaux, Sarah Guetta a dit ne pas s’imaginer que Patrick Bruel puisse être cité dans un contexte lié au mouvement #MeToo : « Loin de cette affaire qui prend une importance énorme la justice jugera, mais les réseaux sociaux ont déjà rendu leur verdict. C’est ça qui est horrible« , a-t-elle ajouté.

De son côté, Patrick Bruel a publié une mise au point sur Instagram, contestant fermement les accusations. Louant le principe de présomption d’innocence, il a formulé plusieurs dénégations explicites : « Jamais je n’ai forcé une femme« , a-t-il assuré, ajoutant : « Jamais je n’ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties« .

Dans le même message, il a précisé son intention de se défendre et a évoqué les personnes qu’il souhaite protéger en le soutenant : « Je me défendrai, pour ceux qui me soutiennent, pour ma famille, pour mon équipe, pour mes amis, pour mon public avec lequel j’ai un lien fidèle et indéfectible, pour tous ceux qui refusent que notre société renonce à ses principes les plus fondamentaux : la présomption d’innocence, le droit à une enquête équitable, et la Justice. Dans ce temps, je continuerai de faire mon métier avec le même dévouement et la même passion« .