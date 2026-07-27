Suzane dit avoir été mise en garde avant un duo avec Patrick Bruel

Suzane affirme avoir reçu, au tout début de sa carrière, un avertissement sans équivoque concernant Patrick Bruel et a décliné une proposition de duo télévisé avec lui. Dans un entretien donné à La Tribune du Dimanche, la chanteuse revient sur ce souvenir et sur son soutien public à Flavie Flament , qui a déposé en mai 2026 une plainte pour viol visant Patrick Bruel pour des faits allégués en 1991. Patrick Bruel conteste l’ensemble des accusations ; une procédure judiciaire est en cours et plusieurs témoignages ont été publiés par Mediapart.

Suzane replace son propos dans le contexte d’une parole féminine de plus en plus audible dans la chanson française. Elle cite des artistes contemporaines — Chilla et son titre Balance ton porc, Clara Luciani et La Grenade, ainsi que son propre morceau SLT — comme des expressions de cette libération de la parole. Selon elle, cette dynamique ne garantit pas pour autant que toutes les alertes soient entendues ou prises en compte par l’industrie.

La chanteuse relate un épisode survenu il y a quatre ans : une proposition de duo télévisé aux côtés de Patrick Bruel qu’elle a refusée, en raison d’une réputation jugée « problématique ». Elle rapporte avoir reçu, dès ses débuts dans le milieu, un conseil explicite — « Ne reste jamais seule avec Bruel, il ne connaît pas le ‘non’ » — formule qu’elle dit avoir entendue à plusieurs reprises dans l’entourage professionnel. Ce témoignage s’inscrit dans un ensemble de récits rendus publics depuis la plainte de Flavie Flament.

Réactions et suites judiciaires autour de l’affaire

La plainte déposée par Flavie Flament en mai 2026 vise des faits allégués en 1991 alors qu’elle était mineure. Cette plainte a entraîné l’ouverture d’une procédure judiciaire et la publication, notamment par Mediapart, de témoignages d’autres femmes faisant état de comportements similaires à l’encontre du chanteur au cours de sa carrière. Selon les informations publiées, Patrick Bruel a été mis en examen dans ce dossier et conteste toutes les accusations portées contre lui ; il demeure présumé innocent jusqu’à décision de justice.

Le dossier a des répercussions dans le milieu musical : plusieurs artistes et personnalités évoquent la nécessité d’écouter les victimes présumées et soulignent l’impact de ces prises de parole sur la visibilité des faits allégués. Suzane, qui se présente comme une artiste engagée sur les questions de violences faites aux femmes, salue le rôle de Flavie Flament pour avoir contribué à faire émerger ces témoignages, tout en rappelant qu’elle a personnellement choisi de ne pas s’exposer davantage à l’époque en refusant le duo proposé.

Patrick Bruel, né le 14 mai 1959 à Tlemcen en Algérie française, est présenté dans les médias comme un artiste aux multiples casquettes : chanteur ayant connu la « Bruelmania » au début des années 1990, acteur avec des rôles dans des films comme Le Prénom ou L’Union sacrée, et joueur de poker reconnu. Il est également père de deux enfants issus de son mariage avec l’écrivaine Amanda Sthers et a accumulé plusieurs albums certifiés disques de diamant au cours de sa carrière.

Les publications et témoignages disponibles à ce stade alimentent le suivi médiatique et judiciaire de l’affaire, sans qu’une décision de justice soit encore intervenue.