Zazie espère ne pas ‘trahir’ Jean-Jacques Goldman avec ses nouvelles confidences

Jean-Jacques Goldman a quitté la troupe des Enfoirés en 2016, un retrait qui, selon des confidences récentes, s’explique par le souhait de favoriser la transmission aux nouvelles générations d’artistes. Interrogée le 14 février par Télé 7 Jours, la chanteuse Zazie a expliqué que l’un des motifs du départ de Goldman était sa volonté de laisser la place à de nouveaux talents, alors que le prochain spectacle des Enfoirés doit être diffusé sur TF1 le 27 février prochain.

Les Enfoirés trouvent leur origine dans la création des Restos du Cœur par Coluche en 1985. Pour soutenir l’action caritative et sensibiliser le public, Coluche a rassemblé une poignée d’artistes et sollicité son ami Jean-Jacques Goldman pour composer l’hymne devenu emblématique. La troupe initiale comptait des personnalités telles que Jean-Jacques Goldman lui‑même, Yves Montand, Nathalie Baye, Michel Platini et Michel Drucker.

Les rassemblements annuels ont pris de l’ampleur : du 13 au 19 janvier dernier, les Enfoirés se sont produits à l’Accor Arena de Paris devant des milliers de spectateurs. Pour cette édition, 54 célébrités issues de la chanson, du spectacle et du sport ont participé bénévolement. Parmi elles figuraient des artistes historiques comme Patrick Bruel — qui détient le record de participations avec 34 éditions — ainsi que Bénabar, Amel Bent, Julien Clerc, Florent Pagny et Zazie. Des recrues plus récentes, telles que Marine et Helena de la « Star Academy », ont également pris part au spectacle.

Jean-Jacques Goldman : cette raison qui l’a poussé à quitter les Enfoirés

Jean-Jacques Goldman, décrit dans la presse comme un artiste particulièrement discret, a pris part à l’aventure des Enfoirés à 27 reprises, selon les comptes rendus disponibles : en 1986, en 1989, puis régulièrement de 1992 à 2016. Son retrait, intervenu il y a près d’une décennie, est évoqué par ses pairs comme lié à un choix personnel de transmission et de renouvellement de la troupe.

Dans l’entretien accordé à Télé 7 Jours le 14 février, Zazie a expliqué : « L’une des raisons pour lesquelles Jean-Jacques Goldman a arrêté les Enfoirés — et je ne pense pas le trahir en disant ça —, c’est aussi parce qu’il avait compris l’importance de la transmission. » Pour elle, il était important d’ouvrir la scène aux nouvelles générations afin de maintenir le caractère populaire du rendez-vous.

Zazie a ajouté que l’accueil de nouveaux talents est essentiel, citant l’exemple de l’intégration de jeunes artistes et mentionnant qu’il fallait parfois introduire des têtes d’affiche contemporaines pour préserver l’attrait du spectacle. Elle a également précisé que certains artistes actuels, comme Gims, étaient les bienvenus au sein de la troupe.