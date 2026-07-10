Zambie : un hélicoptère militaire s’écrase avec la vice-présidente à bord

Un hélicoptère militaire transportant la vice-présidente zambienne, le Dr Mutale Nalumango, s’est écrasé jeudi 9 juillet peu après son décollage à Nakonde, dans le nord-est du pays. Les huit personnes à bord s’en sortent indemnes.

Un hélicoptère de l’armée zambienne s’est écrasé jeudi 9 juillet peu après le décollage à Nakonde, dans la province de Muchinga, près de la frontière tanzanienne. L’appareil transportait la vice-présidente Mutale Nalumango, en visite officielle dans la région.

Selon le secrétaire du Cabinet, Patrick Kangwa, l’accident s’est produit au moment même du décollage. Racontant la scène, Mutale Nalumango a déclaré : « Après le décollage, je ne sais pas si cela a duré une minute ou deux… et puis nous sommes redescendus ». L’appareil a été sérieusement endommagé dans la chute.

L’incident s’est produit après un rassemblement public tenu par la vice-présidente à Nakonde, dans le cadre d’une tournée de campagne en vue des élections générales du 13 août. Elle devait ensuite se rendre dans le district voisin d’Isoka.

Les forces de sécurité ont bouclé le périmètre du crash pour permettre les premières constatations. Les autorités ont annoncé l’ouverture d’une enquête technique afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. À ce stade, aucune cause n’a été officiellement avancée.

Malgré la gravité de l’accident, les huit personnes à bord (la vice-présidente, son équipe et l’équipage ) sont sorties indemnes, évacuées en toute sécurité par les équipes de secours. Par précaution, Mutale Nalumango a été conduite dans un établissement de santé voisin pour un examen médical de routine, avant d’être autorisée à reprendre ses activités.

Le gouvernement a salué le professionnalisme de l’équipage et la réactivité des secours et des habitants de Nakonde, et a indiqué qu’elle poursuivrait son programme officiel.