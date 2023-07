Zambie: le sélectionneur de l’équipe féminine de football accusé d’abus sexu3ls

-Publicité-

Selon les informations de The Guardian ce samedi, le sélectionneur de l’équipe féminine de la Zambie Bruce Mwape est sous le coup d’une enquête, après avoir été accusé d’abus sexuels par des joueuses zambiennes en 2022.

Le monde du football féminin est secoué par un scandale de grande ampleur en Zambie, où le sélectionneur de l’équipe féminine, Bruce Mwape, fait l’objet d’une enquête pour des accusations d’abus sexuels. Selon un article publié par The Guardian, plusieurs joueuses zambiennes ont dénoncé les abus subis de la part de Mwape en septembre 2022.

Ce n’est pas seulement Mwape qui est concerné par ces allégations, mais également Kalubu Kangwa, l’entraîneur des moins de 17 ans. Ces accusations ont été prises très au sérieux par la Fédération zambienne de football (FAZ), qui a décidé de confier l’enquête à la FIFA et à la police. Dans un communiqué officiel, consulter par The Guardian, le président de la FAZ, Andrew Kamanga, a souligné l’importance de traiter cette affaire de manière transparente et indépendante.

La collaboration avec les autorités locales et les parties prenantes concernées est primordiale pour faire la lumière sur ces allégations. Kamanga a déclaré : « Nous préférons qu’un organisme indépendant comme la FIFA, qui a la capacité de le faire, soit en mesure de gérer les enquêtes. Il est certain que nous allons prendre des sanctions car nous avons suffisamment de règles et de règlements au sein du football pour nous en occuper. »

Cette affaire tombe au plus mauvais moment pour l’équipe nationale féminine de Zambie, car elle se prépare pour la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. La Zambie devra affronter des équipes redoutables telles que l’Espagne, le Japon et le Costa Rica dans le groupe C.

