LDC: le groupe du PSG pour le choc contre le Bayern Munich

Privé d’Achraf Hakimi et de Lucas Chevalier, le PSG aborde sa demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, avec un groupe remanié mais ambitieux pour valider son billet en finale.

À la veille d’un rendez-vous décisif en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Bayern Munich avec l’ambition de valider son billet pour la finale. Pour ce choc à l’Allianz Arena, Luis Enrique devra composer sans Achraf Hakimi ni Lucas Chevalier, tous deux forfaits en raison de blessures. Deux absences de poids dans un contexte où chaque détail pourrait faire basculer la rencontre.

Malgré ces défections, l’entraîneur parisien pourra s’appuyer sur l’essentiel de ses cadres pour défendre l’avantage acquis à l’aller (5-4). Le technicien espagnol a retenu un groupe de 23 joueurs, marqué par la présence de deux jeunes gardiens : Arthur Vignaud (18 ans) et Bilal Laurendon (20 ans), appelés en renfort. Autour de piliers comme Marquinhos, Vitinha, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola, le PSG entend résister à la pression allemande et décrocher une qualification historique pour la finale européenne.

Le groupe : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Kvaratskhelia, Ruiz, Ramos, Dembélé, Doué, Vitinha, Lee, Hernandez, Mayulu, Mendes, Dro, Barcola, Zaïre-Emery, Safonov, Mbaye, Pacho, Vignaud, Laurendon, Neves, Marin.





