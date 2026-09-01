Zambie : le président Hakainde Hichilema a prêté serment pour un second mandat

Le président zambien Hakainde Hichilema a prêté serment pour un second mandat ce 1er septembre 2026, alors que le principal leader de l’opposition, arrivé deuxième à la présidentielle du 13 août, est en prison, inculpé de trahison. L’homme d’affaires de 64 ans a remporté 60,5 % des suffrages, devant l’ancien ministre Brian Mundubile, crédité de 38 %, selon les résultats officiels.

La cérémonie d’investiture s’est déroulée sous haute surveillance, avec un important dispositif sécuritaire, la police ayant mis en garde contre d’éventuelles manifestations.

Chansons et danses traditionnelles ont résonné au National Heroes Stadium de Lusaka. Des milliers de partisans de l’United Party for National Development (UPND), vêtus de rouge, ont rempli les tribunes pour assister à la prestation de serment d’Hakainde Hichilema.

Plusieurs chefs d’État africains ont fait le déplacement : le Kényan William Ruto, la Tanzanienne Samia Suluhu Hassan, le président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ou encore la présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah.

Message d’unité

« One Zambia, One Nation » : c’est le message d’unité nationale qu’a voulu porter Hakainde Hichilema dans son discours d’investiture. « Quels que soient nos choix politiques, nous restons un seul peuple, avec un destin commun. Celui qui a voté contre nous n’est pas notre ennemi : c’est notre frère, notre sœur, un compatriote », a-t-il lancé.

Rassembler le pays sera justement l’un de ses principaux défis. Depuis le scrutin, les arrestations se sont multipliées dans les rangs de l’opposition, plusieurs responsables étant poursuivis, notamment pour trahison. Au lendemain du vote, l’ancien ministre et opposant Mutotwe Kafwaya avait par ailleurs été tué lors d’une opération des forces de sécurité, dans des circonstances encore floues.

Mais dans le stade, ces tensions semblaient loin : Hakainde Hichilema a surtout défendu le bilan de son premier mandat et promis de redoubler d’efforts pour poursuivre les réformes engagées au cours des cinq prochaines années.