Yvidero met à nu certaines influenceuses: « Elles vendent du rêve aux internautes »

Dans un récent numéro de son émission Yvidero’Show, la Web-comédienne ivoirienne Yvidero, s’est intéressée à la question de la véritable source de revenu des influenceuses africaines. Et le moins que l’on puisse dire, l’animatrice n’a pas ménagé ses efforts pour dénoncer les agissements de certaines influenceuses.

C’est désormais un secret de polichinelle. Certaines influenceuses africaines notamment ivoiriennes, telles que Coco Emilia, Nathalie Koah, Emma Lohoues, Carmen Sama, Eudoxie Yao et Emmanuelle Kéïta, affichent un style de vie extravagant, se permettant des voyages en première classe, des virées shopping dans les grandes boutiques, des voitures de luxe et bien d’autres dépenses ostentatoires. Cependant, il est souvent difficile de déterminer la véritable origine de leurs revenus.

Yvidero, l’animatrice qui se fait également citer parmi les influenceuses a souligné l’importance de donner de bons exemples à la jeunesse africaine. Lors d’un récent numéro de son émission diffusée sur la NCI, la web comédienne a exprimé le besoin de transparence quant à la source de revenu des influenceuses, soulignant le fait que les personnalités publiques ont une responsabilité envers leur public et doivent fournir des réponses claires sur leurs moyens financiers. « Les personnages publics que nous sommes, devons donner la véritable source de nos revenus à la jeunesse et aux personnes qui nous suivent« , a-t-elle indiqué.

Dans la foulée, la Web-comédienne s’est interrogée sur le manque de sincérité de certaines influenceuses qui exhibent leur train de vie luxueux sans expliquer comment elles ont pu l’atteindre. Elle a mis en garde contre les conséquences néfastes que cela pourrait avoir sur les jeunes qui les suivent, soulignant le risque d’endettement et de désillusion face à des modèles inaccessibles.

« Aujourd’hui, tout le monde a accès à Internet. Vous partez acheter des sacs qui coûtent plus de 20 mille euros. Certaines en ont même des centaines. Vous montrez aux enfants et vous ne leur dites pas comment vous avez fait pour acheter« , a-t-elle ajouté.

Selon Yvidero, il est important que les influenceuses soient désormais transparentes sur leurs revenus et qu’elles partagent leur parcours, y compris les efforts et le travail acharné qu’elles ont déployés pour atteindre leur succès afin de ne pas induire leurs jeunes sœurs en erreur. La jeunesse africaine mérite des modèles authentiques et des exemples positifs, capables de les guider vers un avenir prometteur.

