Bénin: un agriculteur tué par un éléphant à Tchaourou

L’arrondissement de Tchatchou, dans la commune de Tchaourou, a vécu un week-end particulièrement éprouvant, marqué par deux événements distincts qui ont profondément bouleversé les populations.

Selon les informations de Fraternité, un paysan a été tué par un éléphant en divagations dans la localité de Lafiaboudo. Contrairement aux rumeurs initiales évoquant plusieurs animaux en divagations, les autorités locales confirment la présence d’un seul éléphant signalé dans le hameau.

Selon les informations officielles, l’agriculteur a perdu la vie à la suite d’un contact violent avec l’animal, survenu alors que des chasseurs tentaient d’intervenir par curiosité.

A la suite de cet événement tragique, le commissariat de la localité et les agents des Eaux et Forêts ont été mobilisés. L’éléphant a été localisé et sécurisé, dans l’attente de sa reconduite vers une zone forestière adaptée.

Les autorités rappellent que la faune sauvage est protégée et appellent à éviter toute initiative risquée. Des sources locales indiquent que l’animal pourrait provenir des environs du fleuve Okpara.

Dans le même département, un second drame a été enregistré à Gah Bakoura. Un étudiant en fin de cycle à la Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines de l’Université de Parakou a été retrouvé décédé à son domicile samedi soir. Les forces de sécurité et un agent de santé ont procédé aux constatations d’usage. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes.

Les témoignages recueillis décrivent un jeune homme discret et engagé dans la vie communautaire, sans signes précurseurs apparents, ce qui renforce l’émotion et l’incompréhension au sein de la communauté.

Face à ces événements, le chef de l’arrondissement appelle à la prudence en cas de présence d’animaux sauvages et insiste sur l’importance du dialogue et de l’entraide pour prévenir les drames liés à l’isolement. Un message clair: rester vigilants, respecter les consignes des autorités et cultiver le soutien mutuel au sein des familles et des communautés