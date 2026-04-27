Le Bénin réagit après les attaques meurtrières au Mali

À la suite des attaques terroristes ayant frappé plusieurs villes du Mali et coûté la vie au ministre de la Défense, Sadio Camara, le Bénin a exprimé sa solidarité et présenté ses condoléances aux victimes.

Le gouvernement béninois a réagi aux violentes attaques terroristes survenues au Mali le samedi 25 avril 2026. Ces offensives coordonnées ont visé plusieurs positions stratégiques, notamment dans la capitale et certaines zones sensibles du pays. De plus, ces attaques ont causé la mort du ministre malien de la Défense, Sadio Camara. Selon les autorités maliennes, il a succombé à ses blessures après une attaque ciblée contre sa résidence.

A travers un communiqué publié ce dimanche 26 avril, le Bénin indique avoir appris « avec consternation les attaques terroristes coordonnées qui ont frappé plusieurs villes du Mali, ce 25 avril 2026 ». Le gouvernement béninois a tenu à exprimer son soutien aux autorités et au peuple malien durement éprouvés. « Nous exprimons notre solidarité au peuple frère du Mali ainsi qu’à ses autorités politiques, civiles et militaires », souligne le communiqué.

Au-delà de ce message de solidarité, Cotonou a adressé également une pensée aux victimes de ces attaques. Les autorités béninoises affirment ainsi apporter leurs « soutien aux blessés » et présentent « condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie ». Cette réaction intervient dans un contexte régional préoccupant, marqué par la multiplication des attaques terroristes dans plusieurs pays du Sahel. Elle met en évidence la nécessité d’une coopération renforcée entre États pour faire face à cette menace persistante.